Полицейские в бронежилетах дежурят у офиса Wildberries в Москве

У входа в офис Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве много полиции, подход к зданию перекрыт специальной лентой, сообщил корреспондент «Звезды». У здания стоят несколько полицейских автобусов, автозак и автомобиль реанимации. На месте много сотрудников правоохранительных органов в бронежилетах.

Ранее стало известно, что в районе офиса произошла стрельба. Из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится неподалеку, эвакуировали студентов. Три человека ранены, сообщила основательница компании Татьяна Бакальчук.

В компании Wildberries заявили, что в их офис попытался «незаконно проникнуть» муж владелицы компании Владислав Бакальчук, после чего правоохранительные органы «приняли меры».

Бакальчук со своей стороны заявил, что на него и его команду пытались совершить нападение. По его словам, он приехал в офис на Романов переулок на переговоры по остановке строительства складов.

Татьяна Бакальчук назвала случившееся неудачной попыткой рейдерского захвата. Ранее между основательницей компании и ее мужем произошел публичный конфликт. Владислав Бакальчук заявил, что новые партнеры Wildberries захватывают компанию, а его жену «уводят из семьи».