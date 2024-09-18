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В Челябинске после нападения подростка задержали замдиректора школы

Также задержан замдиректора охранного предприятия.
Сергей Лебедев 2024-09-18 15:03:33
© Фото: su_skrf, VK

В Челябинске задержали заместителя директора школы №68, в которой подросток с молотком напал на своих одноклассников и учителя. Ему предъявили обвинение в халатности. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на региональный Следственный комитет.

«Проведены обыски, произведены выемки и осмотры документов», - отметили в ведомстве.

Также задержан заместитель директора охранного предприятия. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью.

«В суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения обвиняемым», - добавили в СК.

Напомним, в понедельник утром 13-летний подросток напал с молотком на одноклассников и учителя. Пострадали несколько человек. По факту произошедшего заведено уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах расследования.

Кроме того, он предложил наградить ведомственной наградой учителей и ученика школы, которые помогли остановить агрессивного мальчика.

#в стране и мире #школа #расследование #Задержание #челябинск #СК РФ #Уголовное дело #молоток
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