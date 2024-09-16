Школьник с молотком напал на учеников и педагогов в Челябинске

Школьник напал с молотком на других учеников и педагогов в школе №68 в Челябинске, сообщил губернатор Алексей Текслер. По его словам, есть пострадавшие, их госпитализировали.

На месте нападения работают сотрудники правоохранительных органов, глава города и уполномоченный по правам ребенка. По словам главы региона, ведется следствие.

Текслер добавил, что ученик каким-то образом пронес в школу молоток и охрана не отреагировала. Губернатор, по его словам, дал поручение правоохранительным органам, Министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Во всех образовательных учреждениях проведут проверки.