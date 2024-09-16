МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Школьник с молотком напал на учеников и педагогов в Челябинске

Есть пострадавшие, их госпитализировали.
Владимир Рубанов 2024-09-16 09:39:06
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Школьник напал с молотком на других учеников и педагогов в школе №68 в Челябинске, сообщил губернатор Алексей Текслер. По его словам, есть пострадавшие, их госпитализировали.

На месте нападения работают сотрудники правоохранительных органов, глава города и уполномоченный по правам ребенка. По словам главы региона, ведется следствие.

Текслер добавил, что ученик каким-то образом пронес в школу молоток и охрана не отреагировала. Губернатор, по его словам, дал поручение правоохранительным органам, Министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Во всех образовательных учреждениях проведут проверки.

#Челябинская область #Школьники #Школы #челябинск #нападение #Алексей Текслер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 