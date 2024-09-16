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Бастрыкин поручил наградить пытавшихся остановить школьника с молотком

Председатель СК РФ поручил доложить ему об обстоятельствах расследования уголовного дела.
Сергей Лебедев 2024-09-16 16:37:05
© Фото: Russian Investigative Committee, GlobalLookPress

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил наградить ведомственной наградой учителей и ученика челябинской школы №68, которые помогли остановить подростка, напавшего с молотком на своих одноклассников. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Отмечается, что сначала помешать агрессивному школьнику пытались учитель и ученик, находившиеся в классе. Однако они получили ранения.

«После того как фигурант выбежал из класса, его противоправные действия были пресечены другим учителем образовательного учреждения», - рассказали в ведомстве.

Напомним, по факту нападения возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах расследования.

Ранее «Звезде» соседи подростка, напавшего на одноклассников и учителя, рассказали о его семье. По их словам, у мальчика спокойные, добрые и отзывчивые родители.

#в стране и мире #награждение #Челябинская область #челябинск #СК РФ #нападение #Александр Бастрыкин #молоток
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