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Экс-адвоката Эльмана Пашаева привезли в военный суд в Москве

Юриста подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Владимир Рубанов 2024-09-18 13:14:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева привезли в Московский гарнизонный военный суд, который изберет ему меру пресечения, сообщает корреспондент «Звезды». Накануне юриста задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Следователи сообщили, что в феврале Пашаев встретился в Москве с Алексеем Блиновским и заверил его, что может освободить от уголовное ответственности его самого и его жену - блогера Елену Блиновскую.

«Королева марафонов» Блиновская находится под арестом. Ее вместе с мужем обвиняют в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. По данным следствия, супруги незаконно легализовали 716 миллионов.

Пашаев защищал актера Михаила Ефремова в 2020 году, когда тот в пьяном виде совершил ДТП, в котором погиб водитель автофургона. Артист получил восемь лет колонии общего режима. Потом юриста лишили адвокатского статуса.

#Задержание #адвокат #Уголовное дело #мошенничество #Эльман пашаев #мера пресечения #Военный суд #Алексей Блиновский
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