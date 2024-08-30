Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов

«Королева марафонов» Елена Блиновская частично признала вину в неуплате налогов, при этом она отвергла обвинения в отмывании доходов. Об этом стало известно из зала суда.

«В неуплате налогов вину признаю, в остальном - нет», - сказала она в зале суда.

Помимо этого, блогера обвиняют в налоговых махинациях, в которых принимали участие люди из ее команды.

Следствие утверждает, что Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Отмечается, что из них 716 миллионов они легализовали незаконным путем.

Помимо этого, следствие считает, что «королева марафонов» совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц. При этом для легализации денег она без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.

Ранее адвокат блогера Наталия Сальникова рассказала, что Блиновская продала часть имущества, чтобы оплатить долг перед налоговой. Отмечается, что на данный момент идет поиск покупателей оставшейся собственности «королевы марафонов».