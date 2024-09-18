ВС РФ разнесли бомбами пункты дислокации ВСУ в Херсонской области

Минобороны России показало видео с уничтожением множества пунктов временной дислокации (ПВД) украинских боевиков в Херсонской области.

Ударам подверглись ПВД противника в районах населенных пунктов Степное, Урожайное и Новорайское. Они находились на правом берегу Днепра.

Уточняется, что российские авиаудары наносились фугасными авиабомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции.

Российское оборонное ведомство отметило, что уничтожение намеченных целей подтвердили материалы объективного контроля, полученные при помощи беспилотного летательного аппарата.

Ранее сообщалось, что экипаж Су-34 также нанес бомбовый удар по скоплению сил ВСУ, но уже в приграничье Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.