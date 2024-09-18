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ВС РФ разнесли бомбами пункты дислокации ВСУ в Херсонской области

Удары наносились по пунктам временной дислокации врага в населенных пунктах Урожайное, Степное и Новорайское на правом берегу Днепра.
2024-09-18 10:53:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало видео с уничтожением множества пунктов временной дислокации (ПВД) украинских боевиков в Херсонской области. 

Ударам подверглись ПВД противника в районах населенных пунктов Степное, Урожайное и Новорайское. Они находились на правом берегу Днепра. 

Уточняется, что российские авиаудары наносились фугасными авиабомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции. 

Российское оборонное ведомство отметило, что уничтожение намеченных целей подтвердили материалы объективного контроля, полученные при помощи беспилотного летательного аппарата.

Ранее сообщалось, что экипаж Су-34 также нанес бомбовый удар по скоплению сил ВСУ, но уже в приграничье Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #авиаудар #спецоперация #Херсонская область #ФАБ #УМПК
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