Экипаж Су-34 нанес бомбовый удар по скоплению ВСУ в Курской области

Экипаж Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры работы летчиков и наземных служб показало Минобороны России.

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил на разведанные цели модернизированные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Разведка подтвердила, что цели уничтожены. Экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.