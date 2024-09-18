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Экипаж Су-34 нанес бомбовый удар по скоплению ВСУ в Курской области

Разведка подтвердила, что назначенные цели уничтожены.
2024-09-18 06:40:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры работы летчиков и наземных служб показало Минобороны России.

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил на разведанные цели модернизированные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Разведка подтвердила, что цели уничтожены. Экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #Минобороны России #су-34 #Курская область #ВСУ #Авиабомбы #УМПК
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