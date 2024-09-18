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Папа Римский отказался проводить первую мессу в соборе Нотр-Дам

Отреставрированный после разрушительного пожара собор Нотр-Дам в Париже вновь откроет свои двери для прихожан 8 декабря 2024 года.
Ян Брацкий 2024-09-18 00:22:52
© Фото: VATICAN MEDIA Keystone Press Agency Global Look Press

Папа Римский Франциск отказался посетить Париж по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона и провести первую мессу в отреставрированном соборе Нотр-Дам. Торжественное мероприятие намечено на 8 декабря.

«Я не поеду в Париж», - заявил понтифик, слова которого цитирует газета The Times.

Решение главы римско-католической церкви возмутило прихожан, многие из них сочли это проявлением неуважения и неприязни к Франции.

Официально причины отказа Ватикан не комментирует. По одной из версий, Папа Римский Франциск отклонил приглашение из-за скандальной версии «Тайной вечери» на открытии Олимпийских игр. Святой Престол счел это оскорблением верующих.

Напомним, всемирно известный собор Нотр-Дам в Париже загорелся 15 апреля 2019 года. Пожарные не могли потушить пламя в течение 15 часов. В результате была уничтожена кровля архитектурного памятника. Все эти годы шла реставрация здания. В конце мая французские власти анонсировали открытие собора Нотр-Дам 8 декабря 2024 года.

#нотр-дам #макрон #Ватикан #Париж #Папа Римский Франциск
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