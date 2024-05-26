Макрон анонсировал открытие Нотр-Дама 8 декабря после реставрации

Отреставрированный Нотр-Дам откроется для посетителей 8 декабря 2024 года, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на мероприятии в честь 75-летия германской конституции.

«Он будет отреставрирован и откроется 8 декабря», - заявил Макрон.

Ранее на шпиль собора Парижской Богоматери установили новую металлическую фигуру петуха. Прошлая скульптура упала на дорогу получила вмятину в результате пожара.

Напомним, что Нотр-Дам загорелся 15 апреля 2019 года. Специальные службы устраняли пожар на протяжении 15 часов. В результате возгорания была уничтожена крыша архитектурного памятника. По одной из версий, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Макрон планирует завершение восстановительных работ до 2030 года.