Следователи показали видео задержания Эльмана Пашаева в Москве

Следователи показали первые кадры с задержанным экс-адвокатом Эльманом Пашаевым. Силовики схватили его в Москве.

Напомним, на юриста завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, Пашаев в феврале заявил Алексею Блиновскому, что может за деньги освободить от уголовной ответственности его самого и его жену, «королеву марафонов» Елену Блиновскую.

Блиновский дал юристу денег, сообщили в СК. Полученная Пашаевым сумма не уточняется. В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения для бывшего адвоката.

Елена Блиновская находится под стражей по делу об уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Следствие считает, что ее муж был при этом посредником. В материалах дела говорится, что супруги незаконно легализовали 716 миллионов.

Пашаев получил известность как адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного в 2020 году на восемь лет колонии общего режима за совершенное в состоянии опьянения ДТП, в котором погиб водитель автофургона. Потом юриста лишили адвокатского статуса.