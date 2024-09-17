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Гладков рассказал о состоянии раненых после обстрела Белгорода

Семь человек находятся в больницах, двое в реанимации.
Владимир Рубанов 2024-09-17 07:00:10
© Фото: vvgladkov, Telegram

Семеро пострадавших при обстреле Белгорода утром 16 сентября остаются в больницах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, двое раненых находятся в реанимации.

Всего в результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадало 10 человек. В частности, в поселке Дубовое был ранен 4-летний мальчик.

Гладков сообщил, что особенно тяжело пострадала при обстреле женщина. Она получила ранение двух ног и руки.

Накануне после обстрела стало известно о восьми пострадавших. Один из частных домов в Белгороде полностью сгорел, но при этом никто не пострадал.

Всего в областном центре были повреждены 96 квартир в 40 многоквартирных домах, 11 частных домов и 66 автомобилей. Нанесен ущерб нежилому помещению и пяти торговым объектам. В Белгородском районе повреждены 33 квартиры в четырех многоквартирных домах, 15 частных домовладений, 8 надворных построек, 48 автомобилей, 4 торговых объекта и остекление в храме.

#Украина #белгородская область #ВСУ #белгород #Обстрел #раненые #Вячеслав Гладков
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