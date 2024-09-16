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Восемь человек ранены при обстреле Белгорода украинскими боевиками

Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести.
Владимир Рубанов 2024-09-16 09:04:11
© Фото: vvgladkov, Telegram © Видео: vvgladkov, Telegram

Восемь человек получили ранения при обстреле Белгорода украинскими боевиками утром в понедельник. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести, рассказал глава региона. Всех пострадавших отвезли в городские больницы.

После прямых попаданий загорелись частный дом и больше 15 автомобилей.

Один из частных домов в Белгороде сгорел полностью. При этом никто не пострадал. Жильцы услышали сирену и укрылись в ванной. А когда начался пожар, помогли соседи, рассказал Гладков. Они быстро разобрали завалы и освободили проход на улицу.

После обстрела повреждено остекление в 21 многоквартирном доме. В четырех частных домах выбиты окна, посечены кровли и фасады. Кроме того, поврежден газопровод.

Есть повреждения жилых домов и автомобилей в поселке Дубовое Белгородского района.

#пожар #Украина #белгородская область #ВСУ #белгород #Обстрел #пострадавшие #Вячеслав Гладков
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