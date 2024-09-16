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Гладков сообщил о попаданиях в автомобили и жилье в Белгороде

Утром в городе была объявлена ракетная опасность.
Владимир Рубанов 2024-09-16 07:48:56
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Белгород подвергся обстрелу, есть попадания в жилые помещения. Об этом сообщил в своем видеообращении глава региона Вячеслав Гладков.

Утром в городе сработали сирены, рассказал губернатор. По предварительной информации, снаряды попали также в автомобили. Гладков сообщил, что выехал на место.

«Сейчас должен, выехав на место, посмотреть, какую помощь мы должны оказать пострадавшим», - сказал глава региона.

На видео слышны сирены экстренных служб.

В 06.30 в понедельник на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Она действовала до 06.47.

#Украина #белгородская область #ВСУ #белгород #Обстрел #Вячеслав Гладков #ракетная опасность
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