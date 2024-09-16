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Глава МИД Ирана назвал условия возобновления ядерной сделки

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был подписан в 2015 году, после чего США в одностороннем порядке вышли из соглашения.
Ян Брацкий 2024-09-16 02:51:34
© Фото: Rouzbeh Fouladi Keystone Press Agency Globallookpress

Переговоры по ядерной сделке с Ираном можно возобновить по формуле «доверие в обмен на снятие санкций», однако все зависит от настроя сторон. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

Он напомнил о перестановках в руководстве Ирана, новом президенте и кабинете министров. Как отмечает агентство ISNA, новые власти готовы возобновить переговоры.

«Вначале должен быть создан подходящий базис..., затем мы проведем переговоры, основанные на формуле, примененной в СВПД в прошлом... Создание доверия в обмен на снятие санкций... Мы можем вновь вернуться к этой формуле», - сказал Аракчи.

По мнению министра, ряд положений сделки устарел и нуждается в пересмотре.

Напомним, в 2015 году Иран, Россия, США, Китай, Франция, Германия и Великобритания заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). План предполагал снятие санкций с официального Тегерана в обмен на некоторые ограничения развития его ядерной программы.

В 2018 году Вашингтон вышел из сделки и восстановил рестрикции. Тегеран в ответ объявил себя свободным от взятых ранее обязательств. Ранее Москва, Иран и Китай выпустили совестное заявление, в котором призвали страны Запада вернуться к соглашению по ядерной сделке.

#сша #санкции #Иран #свпд #Ядерная сделка
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