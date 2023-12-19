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Небензя предупредил Запад, что ему не удастся снять ответственность за нарушение СВПД

Марина Крижановская
00:33 19.12.2023
Постпред РФ при всемирной организации обратил внимание, что ключевая ответственность за срыв выполнения ядерной сделки с Ираном лежит на странах Запада.
Небензя предупредил Запад, что ему не удастся снять ответственность за нарушение СВПД
© Фото: Luiz Rampelotto Europa Newswire Globallookpress
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Западные страны и Соединенные Штаты не смогут уклониться от ответственности за нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что именно на этих странах лежит ответственность за срыв выполнения ядерной сделки с Ираном. Об этом он заявил во время заседания Совета Безопасности ООН.

«США и европейским участникам плана не удастся никакими нелегитимными односторонними действиями и нагнетанием напряженности заретушировать собственное нарушение СВПД и резолюции 2231. Именно на этих странах лежит ключевая ответственность за срыв выполнения ядерной сделки», - обратился с заявлением российский постпред.

Небензя добавил, что только западные страны должны привести свою политику в соответствие с «буквой и духом» этой резолюции Совбеза ООН.

Годом ранее Небензя заявлял о перспективах восстановления иранской ядерной сделки. По его словам, попытки усиливать давление на Иран, нагнетание напряженности вокруг СВПД и надуманные выпады могут полностью перечеркнуть перспективы восстановления ядерной сделки.

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