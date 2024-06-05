Россия, Китай и Иран сделали совместное заявление по ядерной сделке

Россия, Китай и Иран сделали совместное заявление, в котором высказались в поддержку соглашения по ядерной сделке (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД). Они сообщили, что их позиция остается прежней после выхода США из соглашения.

«Наши страны последовательно оказывали решительную поддержку СВПД. Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения, а наложение односторонних незаконных санкций и реализация политики максимального давления на Иран стали переломным моментом для этого соглашения», - говорится в заявлении, его текст приводит агентство Tasnim.

Москва, Пекин и Тегеран призвали страны Запада прекратить эскалацию ситуации и начать восстановление СВПД. В заявлении они заверили, что РФ, КНР и Иран готовы к этому.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США и другие западные страны не смогут уклониться от ответственности за нарушение ядерной сделки. Он подчеркнул, что именно они сыграли ключевую роль в срыве выполнения СВПД.