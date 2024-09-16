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Расчет «Стрелы» рассказал, как боевики пытаются обмануть нашу ПВО

В арсенале боевиков киевского режима множество дешевых дронов, запуском которых они пытаются разрядить нашу ПВО, однако опытные бойцы знакомы с этой хитростью и знают, как противостоять подобным «приманкам».
Роман Закурдаев 2024-09-16 23:31:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В зоне спецоперации наши войска нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, а также уничтожили цех по сборке беспилотников и четыре склада для их хранения. В воздушном бою сбит истребитель МиГ-29 Украины. За сутки на всех направлениях враг потерял около двух тысяч человек, а также танк, британскую самоходку и пять гаубиц производства стран НАТО.

Украинский дрон-разведчик снял на видео собственную гибель. Трофейное видео изучили наши бойцы. Беспилотнику ВСУ «подрезали крылья» еще на подлете к нашим позициям. Непрерывное боевое дежурство здесь несет зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10». На этом участке он прикрывает артиллеристов группировки войск «Центр».

За рычагами «Стрелы-10» бывший учитель физкультуры из Алтайского края с позывным «Палыч». На фронт пошел добровольцем. Неоднократно уводил машину из-под обстрела.

«Выслеживают нас. Не любят, когда их беспилотники сбивают. Мы стараемся прятаться и выполнять свою работу», - рассказал механик-водитель ЗРК «Стрела-10» с позывным «Палыч».

Все экипажи опытные. У зенитчиков группировки «Центр» тут «пристрелян» каждый участок.

«Если считать в беспилотниках, то бывало, что и по три-четыре в день сбиваем. "Лелека", "Шарк", "Валькирия", "Фурия". Противник не жалеет, конечно, но ракет у нас достаточно», - напомнил командир взвода ЗРК «Стрела-10» с позывным «Гуран».

«Стрела-10» - это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия. Поражает визуальные цели. Работает по принципу «выстрелил и забыл». Если самонаводящаяся ракета захватила дрон противника, то уже его не отпустит.

«Были такие случаи, что они запускали очень дешевые БПЛА, разряжали ПВО, а следом запускали хороших разведчиков. Мы уже давно воюем, все эти хитрости знаем», - поделился командир ЗРК «Стрела-10» с позывным «Стрела».

Для таких хитростей всегда наготове надежный и проверенный пулемет Калашникова. Особенно, когда украинские беспилотники кружат на предельно малых высотах.

#армия #пво #ДНР #беспилотники #ВСУ #ЗРК «Стрела-10»
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