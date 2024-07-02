Мехвод «Стрелы» рассказал о чуде с вернувшейся в венцы гусеницей

Зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» точным ударом спускает с небес на землю разведывательный беспилотник ВСУ. Увидев цель, ЗРК вцепляется в нее мертвой хваткой и уже не отпускает.

Силы противовоздушной обороны ближнего радиуса круглые сутки стоят на защите неба, прикрывая наземные подразделения от налетов противника. При этом модернизированные версии «Стрелы-10» способны увидеть воздушные цели даже ночью.

«В данный момент у нас предоставлен комплекс 9-А34 МН, 9-А35 МН, который оснащен телевизорами и обеспечивает работу в ночное время суток для того, чтобы было можно охотиться на так называемую Бабу-Ягу», - рассказал «Звезде» командир взвода зенитно-ракетной батареи с позывным Зенит.

Он добавил, что кроме этого «Стрела-10» может видеть различного рода разведывательные дроны, самолеты и вертолеты.

На Харьковском направлении у опытных зенитчиков группировки войск «Север» уже «пристрелены» все перекрестки воздушных маршрутов украинских беспилотников. Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев сравнил «Стрелу-10» с невидимой тенью, которая следует за российскими войсками и прикрывает небо на этом участке. Силы противовоздушной обороны ближнего действия защищают ствольную артиллерию, работающую по позициям ВСУ в направлении Волчанска, от вражеских беспилотников. До этого города тут меньше 10 километров, отметил журналист.

На боевом дежурстве один из расчетов «Стрелы-10». Экипаж опытный. Недавно, поджидая в засаде очередную «Бабу Ягу» - украинский тяжелый ударный дрон, они сами чуть не были им атакованы, однако с задачей справились.

«Мы уходили от нее, и в этот момент у нас с заднего венца у нас соскочила гусеница. Мы решили добраться до соседней посадки, там, где у нас находился второй экипаж. Но в этот момент гусеница заскакивает обратно», - поделился воспоминаниями механик-водитель ЗРК «Стрела-10» с позывным Бурят.

На вопрос, починился ли механизм, Бурят ответил, что гусеница сама заскочила без посторонней помощи, назвав это «чудом каким-то» и «волшебством».

Когда в небе на предельно малых высотах постоянно кружит рой беспилотников противника, наши силы ПВО уже сами нуждаются в дополнительной защите. Тогда в дело идут антидроновые ружья, переносные комплексы РЭБ, а зачастую и безотказный автомат Калашникова.

Материал подготовили Роман Закурдаев, Марина Крижановская и Николай Баранов.