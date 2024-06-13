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Расчет ЗРК «Стрела-10» сбил украинскую «Фурию» в Харьковской области

Расчет ЗРК «Стрела-10» выполняет функции прикрытия передовых подразделений на Харьковском направлении.
2024-06-13 05:56:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Боевой расчет ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Север» уничтожил украинский беспилотник типа «Фурия» в небе над Харьковской областью. Бойцы регулярно несут дежурство по прикрытию подразделений, действующий на передовой.

«Воздушная обстановка в этом районе отличается от предыдущих тем, что цели работают не останавливаясь. Раньше были заметны характерные зависания воздушных целей перед сбросами, а теперь беспилотник не останавливается, делает сброс и улетает дальше», - рассказал командир зенитно-ракетной батареи с позывным «Велес».

Часто противник идет на хитрость, выманивая расчеты наших ЗРК, подставляя под удар имитаторы дронов. Такие болванки наши бойцы давно научились определять.

«Противник запускает имитированную болванку в виде канализационной трубы, переделанной под макет дрона самолетного типа. Она напичкана электроникой, но при этом не несет на себе никакой нагрузки», - добавил «Велес».

В коллекции выявленных и уничтоженных расчетом беспилотников, в основном, разведывательные и боевые дроны. В том числе «Баба Яга».

ЗРК «Стрела-10» является комплексом воздушного прикрытия подразделений на линии боевого соприкосновения. Машина предназначена для борьбы с самолетами, вертолетами и БПЛА на расстоянии до пяти километров. Комплекс способен автоматически работать в определенном секторе, уничтожая цели, входящие в зону поражения.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #пво #бпла #Харьковская область #Фурия #ЗРК «Стрела-10» #Баба Яга
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