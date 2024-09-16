Нависшая над миром атомная угроза – то, чего нельзя допустить. И здесь, в первую очередь, речь идет о безопасности Курской и Запорожской атомных электростанций, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских боевиков. Это главный лейтмотив выступления российской стороны на Генеральной конференции МАГАТЭ в Австрии.

«Давайте называть вещи своими именами: такое безрассудное поведение Киевского режима представляет собой угрозу не только отдельным объектам российской атомной энергетики, но и развитию всей мировой атомной отрасли. Это требует адекватных реакций, в том числе со стороны международных организаций», - сказал генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.

Однако несмотря на призывы российской стороны, международные организации как будто не замечают происходящего. Здесь нужно вспомнить про последние удары украинских террористов в августе по градирне Запорожской АЭС, которая полностью выгорела. В Росатоме тогда подчеркнули: инфраструктура станции впервые получила столь серьезные повреждения. Тогда реакция МАГАТЭ на инцидент последовала, но далеко не сразу.

Еще один не менее опасный случай произошел на Курской АЭС – обломки украинского беспилотника, которым пытались атаковать станцию, обнаружили в ста метрах от хранилища отработанного ядерного топлива. После этих беспрецедентных атак со стороны Киевского режима миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси посетила объекты атомной энергетики. Но тогда, впрочем как и сейчас, директор международного агентства воздержался от прямых обвинений Киева. При этом в организации признают – ситуация опасная – и предупреждают о возможной угрозе ядерного инцидента.

«МАГАТЭ присутствует на Запорожской АЭС. Мы уже провели 23 ротации групп экспертов, которые там присутствуют и работают, информируя мировое сообщество о происходящем. Несколько дней назад я побывал в Курске, где ситуация также серьезная. Мы исходим из положения, что объекты мирного атома никогда не должны становится мишенью, ни при каких обстоятельствах и независимо от места их расположения и мы продолжим работу в этом направлении», - сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Россия, несмотря на постоянные угрозы со стороны ВСУ, продолжает обеспечивать бесперебойную работу атомных объектов. Более того, по словам Лихачева, наши специалисты готовы начать работы по перезапуску Запорожской атомной электростанции, которая прекратила промышленную выработку электроэнергии еще в сентябре 2022 года. Но главное условие для выполнения этих работ - прекращение обстрелов атомного объекта и инфраструктуры со стороны украинских формирований.

«Атакам ВСУ постоянно подвергаются и Энергодар, и близлежащие населенные пункты. Киевский режим бьет и по объектам жизнеобеспечения, подвергая опасности и жителей города, и атомную станцию», - заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Позиция Российской Федерации принципиальная и остается неизменной: безопасность атомных объектов и установок – безусловный приоритет для нашей страны.

«Коллективный Запад, замалчивает эти угрозы и манкирует принципами ядерной безопасности в угоду сиюминутным политическим интересам. Иногда порой даже личным амбициям и симпатиям. Это недопустимо. Для нас безопасность атомных объектов абсолютный приоритет», - добавил Лихачев.

В нынешних реалиях вопрос стоит гораздо глубже: речь идет уже не только о безопасности России и Европы, а о глобальной, общемировой безопасности, которая находится под угрозой из-за действий украинских националистов. При этом, стоит отметить, что в Европе все же не могут не понимать, что в случае возможной техногенной аварии, от загрязнения пострадают в первую очередь именно европейские страны.