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Гросси и Лихачев обсудили в Вене взаимодействие России и МАГАТЭ

Встреча произошла по итогам открытия 68-ой сессии генеральной конференции МАГАТЭ, которая продлится с 16 по 20 сентября.
Елизавета Кондрикова 2024-09-16 16:49:52
© Фото: РИА Новости

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретились в Вене, где состоялось открытие 68-го заседания генеральной конференции МАГАТЭ.

Лихачев и Гросси обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и наметили план контактов на предстоящие месяцы.

«Основное же внимание, как на всех последних переговорах, было уделено обеспечению безопасности ядерных объектов. Эту задачу обе стороны рассматривают как абсолютный приоритет», - говорится в сообщении госкорпорации.

Уточняется, что стороны «сверили часы» в отношении безопасности на Запорожской и Курской АЭС и отметили, что работа в этой сфере проходит в параллельном режиме. По данным Росатома, присутствие сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС сохранится.

Очередная сессия генеральной конференции МАГАТЭ продлится с 16 по 20 сентября.

Напомним, в начале сентября Рафаэль Гросси побывал на Курской атомной станции, а также посетил Запорожскую АЭС. Глава Росатома доложил президенту России Владимиру Путину об итогах этих визитов.

#Росатом #МАГАТЭ #Вена #Алексей Лихачев #заэс #рафаэль гросси #курская аэс
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