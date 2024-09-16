Гросси и Лихачев обсудили в Вене взаимодействие России и МАГАТЭ

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретились в Вене, где состоялось открытие 68-го заседания генеральной конференции МАГАТЭ.

Лихачев и Гросси обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и наметили план контактов на предстоящие месяцы.

«Основное же внимание, как на всех последних переговорах, было уделено обеспечению безопасности ядерных объектов. Эту задачу обе стороны рассматривают как абсолютный приоритет», - говорится в сообщении госкорпорации.

Уточняется, что стороны «сверили часы» в отношении безопасности на Запорожской и Курской АЭС и отметили, что работа в этой сфере проходит в параллельном режиме. По данным Росатома, присутствие сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС сохранится.

Очередная сессия генеральной конференции МАГАТЭ продлится с 16 по 20 сентября.

Напомним, в начале сентября Рафаэль Гросси побывал на Курской атомной станции, а также посетил Запорожскую АЭС. Глава Росатома доложил президенту России Владимиру Путину об итогах этих визитов.