При обстреле Сватово в ЛНР пострадали ребенок и трое взрослых

ВСУ обстреляли центр города Сватово, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале. Пострадали четыре человека.

Минно-взрывные травмы получили две женщины, мужчина и 13-летняя девочка, уточнила глава Минздрава республики.

Пострадавших отвезли в Сватовскую центральную городскую больницу. Медики оценивают состояние раненых как средней степени тяжести.

Населенные пункты Луганской Народной Республики регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских боевиков. В августе в Лисичанске кассетный боеприпас попал в автобус с людьми.

ВСУ наносят удары по территории ЛНР в том числе ракетами ATACMS и Storm Shadow.