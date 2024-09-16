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При обстреле Сватово в ЛНР пострадали ребенок и трое взрослых

Медики оценивают состояние раненых как средней степени тяжести.
Владимир Рубанов 2024-09-16 12:31:08
© Фото: mz_pashchenko, Telegram

ВСУ обстреляли центр города Сватово, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале. Пострадали четыре человека.

Минно-взрывные травмы получили две женщины, мужчина и 13-летняя девочка, уточнила глава Минздрава республики.

Пострадавших отвезли в Сватовскую центральную городскую больницу. Медики оценивают состояние раненых как средней степени тяжести.

Населенные пункты Луганской Народной Республики регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских боевиков. В августе в Лисичанске кассетный боеприпас попал в автобус с людьми.

ВСУ наносят удары по территории ЛНР в том числе ракетами ATACMS и Storm Shadow.

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