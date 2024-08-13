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Один человек погиб и 28 пострадали при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске

По словам главы ЛНР Пасечника, из числа пострадавших 12 человек получили находятся в тяжелом состоянии.
Глеб Владовский 2024-08-13 14:15:03
© Фото: glava_lnr_info, Telegram

В Лисичанске мирный житель погиб в результате прилета кассетного боеприпаса со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Под удар врага попал автобус с людьми. Один человек погиб. Пострадали 28 мирных жителей: 12 человек находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро – в крайне тяжелом», - написал он в Telegram-канале.

Глава региона также отметил, что на месте происшествия работаю оперативные службы, а всем пострадавшим оказывается первая помощь.

Ранее сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ России гражданки Украины, которая координировала удары ВСУ по Лисичанску.

#ВСУ #ЛНР #Леонид Пасечник #кассетные снаряды
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