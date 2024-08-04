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ВСУ выпустили восемь ATACMS и четыре Storm Shadow по Луганску

ВСУ ударили по складским помещениям, где находились цистерны с топливом.
Мария Зайцева 2024-08-04 17:25:50
© Фото: luhansktoday, telegram

ВСУ ударили по Луганску восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. Об этом сообщает глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Отмечается, что Киев ударил по складским помещениям, где находились цистерны с топливом, и по частному сектору.

Силы ПВО сбили четыре ракеты на подлете к городу, падение обломков привело к возгоранию сухой травы.

«На месте работают все экстренные службы, представители Администрации Главы и Администрации города Луганска», - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших в результате атаки уточняется

#ВСУ #ЛНР #Леонид Пасечник #Луганск #ракеты ATACMS #ракеты Storm Shadow
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