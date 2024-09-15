В посольстве РФ заявили о попытке США разрушить отношения с Аргентиной

Соединенные Штаты пытаются вбить клин между Россией и Аргентиной и посеять разногласия. Такое мнение выразил российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Он обратил внимание на заявления Госдепартамента США, который обвинил российский телеканал RT и Россию в целом в попытках дестабилизировать аргентинское правительство.

«Рассматриваем голословные обвинения из Вашингтона как злонамеренную попытку вбить клин между нашими странами и народами», - подчеркнул посол Феоктистов, его слова приводит Life.

В этих обвинениях, утверждает высокопоставленный дипломат, не наблюдается никаких доказательств.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия якобы «вмешивается» в выборы государств по всему миру, не приводя никаких доказательств. Также он объявил о введенных против СМИ санкциях - в отношении трех структур телекомпании RT и двух россиян.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 14 сентября подчеркнула, что санкции США против телеканала RT - объявление информационной войны с русофобией в основе своей. Она уверена, что на России отрабатывают сценарий для возможности в будущем применить подобную модель давления к любому СМИ другой страны.