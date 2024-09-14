Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала новые обвинения США в адрес телеканала RT объявлением информационной войны, в основе которой лежит русофобия.

«Я считаю, что это, безусловно, объявление информационной войны. Она и шла, но подковерно, кулуарно, через санкционную политику», - цитирует телеканал дипломата.

При этом Мария Захарова указала, что декларации о том, что будут открытые нападения на российские СМИ не было. Она также отметила, что на России обкатывают сценарий, чтобы в будущем подобную модель давления можно было применить к любому СМИ другой страны.

По словам Захаровой, если бы телеканал RT допустил бы реальное нарушение хотя бы одного американского закона, то местные суды довели бы дело до приговора. Однако, сейчас им нечего предъявить.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против трех структур телекомпании RT. По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, Россия якобы «вмешивается» в выборы стран по всему миру. Однако, никаких доказательств дипломат не привел.