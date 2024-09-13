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США ввели санкции против трех структур RT и двух граждан России

Санкции также введены против Дмитрия Киселева и «России сегодня».
Мария Зайцева 2024-09-13 22:32:21
© Фото: IMAGO Leon Kuegeler photothek.de Globallookpress

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против трех структур телекомпании RT и двух россиян. Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен.

«Сегодня мы вводим санкции против трех структур и двух человек за российские тайные операции по глобальному влиянию», - сказал он.

Якобы Россия «вмешивается» в выборы стран по всему миру. При этом никаких доказательств приведено не было.

Под санкции, судя из данных Минфина, также попали Дмитрий Киселев, агентство «Россия сегодня» и его генеральный директор.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на обвинения Госдепа ответила, что «не зря прожила жизнь». Так она прокомментировала слова, что работа телеканала не дает Украине пользоваться большей поддержкой, чем есть.

«Думаю, в США должна появиться новая профессия - специалист по введенным против России санкциям», - ответила на санкции официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом санкции против RT вводились уже 4 сентября, тогда их и РИА Новости, Sputnik и Ruptly обвинили во «вредоносных усилиях Москвы по влиянию на президентские выборы в США 2024 года».

#в стране и мире #Маргарита Симоньян #Мария Захарова #санкции #RT #Энтони Блинкен #телеканал #минфин сша
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