С 2023 года Израиль ликвидировал свыше 600 боевиков на Западном берегу

С начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года израильским силовикам удалось ликвидировать более 600 террористов на Западном берегу реки Иордан. В общей сложности ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) и ШАБАК (Служба общей безопасности) за почти 11 месяцев конфликта они провели там более 11 тысяч наступательных операций.

Как сообщает газета The Jerusalem Post, с 7 октября израильские силы безопасности арестовали около пяти тысяч разыскиваемых лиц, из которых порядка двух тысяч удалось идентифицировать как членов радикального палестинского движения ХАМАС.

«С начала войны израильские силы обороны и Шин-Бет провели более 11 тысяч наступательных операций и убили более 600 террористов только на Западном берегу», - указал журналист со ссылкой на информацию ведомств.

В то же время, ВВС Израиля нанесли порядка 70 авиаударов по территории Западного берега, ликвидировав около 100 террористов. С началом нового витка конфликта ЦАХАЛ разрушил 29 домов, принадлежавших боевикам.

Двадцать восьмого августа израильская армия начала проводить крупномасштабную контртеррористическую операцию на Западном берегу - в городах Дженин и Тулькарем. Позже стало известно, что она привела к гибели семи человек.