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С 2023 года Израиль ликвидировал свыше 600 боевиков на Западном берегу

За почти 11 месяцев эскалации конфликта израильские силовики провели более 11 тысяч операций на Западном берегу реки Иордан, уничтожив около 600 боевиков.
Марина Крижановская 2024-09-01 05:40:34
© Фото: Nasser Ishtayeh Keystone Press Agency Globallookpress

С начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года израильским силовикам удалось ликвидировать более 600 террористов на Западном берегу реки Иордан. В общей сложности ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) и ШАБАК (Служба общей безопасности) за почти 11 месяцев конфликта они провели там более 11 тысяч наступательных операций.

Как сообщает газета The Jerusalem Post, с 7 октября израильские силы безопасности арестовали около пяти тысяч разыскиваемых лиц, из которых порядка двух тысяч удалось идентифицировать как членов радикального палестинского движения ХАМАС.

«С начала войны израильские силы обороны и Шин-Бет провели более 11 тысяч наступательных операций и убили более 600 террористов только на Западном берегу», - указал журналист со ссылкой на информацию ведомств.

В то же время, ВВС Израиля нанесли порядка 70 авиаударов по территории Западного берега, ликвидировав около 100 террористов. С началом нового витка конфликта ЦАХАЛ разрушил 29 домов, принадлежавших боевикам.

Двадцать восьмого августа израильская армия начала проводить крупномасштабную контртеррористическую операцию на Западном берегу - в городах Дженин и Тулькарем. Позже стало известно, что она привела к гибели семи человек.

#в стране и мире #Ближний Восток #Западный берег реки Иордан #ЦАХАЛ #палестино-израильский конфликт #шабак #ликвидация боевиков
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