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Израильская КТО на Западном берегу привела к гибели семи человек

Контртеррористическая операция Израиля в Дженине и Тулькарме привела к гибели семи человек.
Марина Крижановская 2024-08-28 06:11:30
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

Израильская контртеррористическая операция на Западном берегу реки Иордан привела к гибели семи человек. Уточняется, что люди погибли в Тулькарме и Дженине.

В то же время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не позволяет парамедикам выполнять свои обязанности в зоне проведения боевых действий. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

«По меньшей мере семь палестинцев были убиты на оккупированном Западном берегу, когда израильские военные начали крупномасштабную военную операцию с участием сотен военнослужащих в городах Дженин и Тулькарм», - уточнили журналисты.

Напомним, израильские военные начали проводить КТО на Западном берегу. Она коснулась двух городов на севере региона - Дженина и Тулькарма. В ЦАХАЛ отметили, что эта операция станет крупномасштабной.

#Ближний Восток #Израиль #Западный берег реки Иордан #Гибель людей #ЦАХАЛ #палестино-израильский конфликт #контртеррористическая операция
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