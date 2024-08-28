Израильская КТО на Западном берегу привела к гибели семи человек

Израильская контртеррористическая операция на Западном берегу реки Иордан привела к гибели семи человек. Уточняется, что люди погибли в Тулькарме и Дженине.

В то же время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не позволяет парамедикам выполнять свои обязанности в зоне проведения боевых действий. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

«По меньшей мере семь палестинцев были убиты на оккупированном Западном берегу, когда израильские военные начали крупномасштабную военную операцию с участием сотен военнослужащих в городах Дженин и Тулькарм», - уточнили журналисты.

Напомним, израильские военные начали проводить КТО на Западном берегу. Она коснулась двух городов на севере региона - Дженина и Тулькарма. В ЦАХАЛ отметили, что эта операция станет крупномасштабной.