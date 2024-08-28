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ЦАХАЛ начал проводить крупную КТО на Западном берегу

Армия обороны Израиля заявила о проведении крупной контртеррористической операции в двух городах на севере Западного берега реки Иордан.
Марина Крижановская 2024-08-28 03:39:09
© Фото: STR dpa Globallookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что на Западном берегу реки Иордан началась контртеррористическая операция, которую военные назвали масштабной.

Как сообщается, КТО охватывает два города - Дженин и Тулькарем. Информацию израильской армии приводит местная газета Times of Israel.

«ЦАХАЛ заявил, что израильские силы проводят крупную контртеррористическую операцию в городах Дженин и Тулькарем на севере Западного берега», - сообщили журналисты со ссылкой на военнослужащих.

Веечром 27 августа израильская армия заявила об ударах по военной инфраструктуре военизированной шиитской группировке «Хезболла» в Ливане. Атака произошла на военный объект. Террористическая ячейка была ликвидирована.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Западный берег реки Иордан #ЦАХАЛ #контртеррористическая операция #Дженин #Тулькарем
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