ЦАХАЛ начал проводить крупную КТО на Западном берегу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что на Западном берегу реки Иордан началась контртеррористическая операция, которую военные назвали масштабной.

Как сообщается, КТО охватывает два города - Дженин и Тулькарем. Информацию израильской армии приводит местная газета Times of Israel.

«ЦАХАЛ заявил, что израильские силы проводят крупную контртеррористическую операцию в городах Дженин и Тулькарем на севере Западного берега», - сообщили журналисты со ссылкой на военнослужащих.

Веечром 27 августа израильская армия заявила об ударах по военной инфраструктуре военизированной шиитской группировке «Хезболла» в Ливане. Атака произошла на военный объект. Террористическая ячейка была ликвидирована.