Участники «Океан-2024» рассказали о ходе масштабных морских учений

Свинцовое балтийское небо, холодный северный ветер и проливной дождь. В самом западном регионе России лето закончилось мгновенно. И именно в этих условиях проходит активная фаза морских учений «Океан-2024». В оперативную зону выведен Балтийский флот, развернуты береговые ракетные комплексы. Важнейшая роль на этих учениях отводится морской авиации, в частности, вертолетам. Им предстоит серьезная работа.

Морские границы стран НАТО в Калининградской области всего в нескольких сотнях километров. И первый удар, в случае агрессии Запада, с большой долей вероятности, может быть именно здесь. И реакция подразделений Балтийского флота, говорят командиры, должна быть молниеносной.

Огромный, поначалу кажущийся беспорядочным, рой боевых вертолетов самых разных типов, в воздухе превращается в единый строй. Дальше большая часть из них отправляется на боевые задания. Проливной дождь и ветер, говорит исполняющий обязанности командира противолодочной эскадрильи, это их родная стихия.

«Основные задачи, которые стоят перед нашим смешанным вертолетным полком в ходе проведения командно штабных учений "Океан-2024" - это поиск и уничтожение подводных лодок противника, безэкипажных катеров противника, поиск подводных диверсионных сил и средств, а также воздушной разведки, иностранных кораблей и судов в море. Для выполнения данных задач у нас есть все силы и средства. А самое главное, наши летчики, наш инженерно-технический состав, полностью готовы днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях эти задачи решать», - рассказал временно исполняющий обязанности командира корабельно-противолодочной эскадрильи Алексей Арефьев.

Еще один эпизод учений «Океан-2024» - уничтожение малоразмерного диверсионного катера при с помощью авиационной бомбы П-50Т, брошенной с вертолета. Противолодочные вертолеты К-27 при помощи гидроакустической станции осуществляют поиск подводных лодок противника.

Еще через несколько мгновений на горизонте появляются корабли Балтийского флота. Это лишь малая часть того, что сейчас участвует в учениях на Балтике. Перед боевыми кораблями стоят конкретные задачи - борьба с подлодками противника, разминирование акватории, ракетные и артиллерийские стрельбы.

В море выполняют боевые задачи большие десантные корабли, корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, ракетные катера, подводные лодки и тральщики.

«Корабельная тральная группа в составе морских тральщиков "Александр Обухов", "Лев Чернавин" выполнила противоминное обеспечение корабельной ударной группы. В составе МРК "Зеленый дол", "Советск", "Маршанск", "Димитровград", "Наро-Фоминск", "Град" выполнили нанесение ракетных ударов по тактическим группам противника, а также по нанесению ударов высокоточным оружием по критически важным объектам противника на берегу. Также были продемонстрированы действия корабельной минно-заградительной группой в составе МДКВП "Мордовия" и "Кочешков" по постановке минных заграждений», - рассказал заместитель командующего Балтийским флотом Вячеслав Родионов.

На полигоне Балтфлота Хмелевка разворачивается береговой ракетный комплекс «Бастион», способный отправить на дно любой военный корабль противника, независимо от его величины. Саму береговую линию держат бойцы 336-й бригады морской пехоты. Их задача - ни при каких условиях не допустить высадку на берег диверсионной группы противника.

Главная цель этих учений - это отражение атак противника с воды. Поэтому крупнокалиберные автоматические пушки обстреливают мишени, которые находятся всего в нескольких сотнях метров.

Столь масштабных маневров в нашей стране не было уже почти 40 лет. В старте военно-морских учений, в режиме видеоконференции принял верховный главнокомандующий Владимир Путин.

«Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши Вооруженные Силы – обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне. Ключевую роль в решении этой задачи играет Военно-морской флот. Наши моряки всегда мужественно стояли на страже безопасности Родины. Сегодня в ходе специальной военной операции они самоотверженно сражаются в самых горячих точках на линии боевого соприкосновения, наносят сокрушительные удары по противнику, эффективно уничтожают его военные объекты и инфраструктуру, действуют смело и профессионально. Они настоящие герои», - заявил Путин.

Одна из главных задач учений, как заявил министр обороны Андрей Белоусов, это отработать применение Военно-морского флота в новых реалиях современной войны. Уметь противостоять и отражать удары самых новых систем поражения, имеющихся на вооружении стран НАТО.

«Планируется отработать задачи отражения крупномасштабной агрессии вероятного противника с океанских направлений, борьбы с безэкипажными катерами, беспилотными летательными аппаратами, обороны пунктов базирования ВМФ, ведения морских десантных действий и конвоирования транспортов с учетом опыта специальной военной операции. В соответствии с замыслом учения будет апробирована перспективная форма применения Военно-морского флота - самостоятельная операция в океанском районе», - заявил Белоусов.

Всю неделю кадры масштабных учений приходили со всех концов страны. Моряки Северного флота с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» нанесли ракетный удар по сложной мишени, которая имитировала быстроходные корабли противника в акватории Баренцева моря. В тот же день удар «Калибрами» по морской цели нанес фрегат «Адмирал Головко».

Базовые тральщики Каспийской флотилии обеспечили безопасное прохождение кораблей через миноопасный район. Корабли и противодиверсионные катера флотилии, отражали атаки безэкипажных катеров. Это одно из самых современных средств поражения надводных целей. Противодействие БЭКам, как их называют военные моряки, одно из важнейших новшеств этих учений.

«Как показала нынешняя обстановка, проведение СВО на Украине, БЭКи представляют огромную опасность из-за того, что они имеют большую скорость хода, маневренность и могут переносить большую полезную нагрузку до 300 килограммов взрывчатого вещества. Из-за этого они представляют большую опасность для надводных кораблей, и сейчас разрабатываются различные тактики по их применению, поэтому в нынешних условиях приходится придумывать разные методы борьбы с ними. Основным методом является поражение стрелковым и крупнокалиберным оружием», - заявил командир артиллерийской батареи Егор Манрыкин.

Корабли Черноморского флота, фрегат «Адмирал Григорович» и корвет «Меркурий» в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море также приняли участие в учениях «Океан-2024». Корабли покинули пункт базирования Тартус в Сирийской Арабской Республике и вышли в восточную часть Средиземного моря для выполнения боевых упражнений.

Старты противокорабельных ракет и в акватории Японского моря. Между стартами пауза в 15 секунд. Корабли Тихоокеанского флота, по легенде, своими ударами преодолевают систему ПВО противника. Удар наносит корвет «Алдар Цыденжапов».

Участие в учениях «Океан-2024» приняли и военно-морские силы Китая. Боевые корабли встретились в заливе Петра Великого. В составе сил Народно-освободительной армии Китая четыре боевых корабля. Совместный отряд вышел в акваторию Японского моря, для выполнения общих задач по защите объектов морской экономической деятельности. Состоялась высадка десанта на необорудованные территории.

«Корабли Тихоокеанского флота во взаимодействии с кораблями военно-морских сил народно-освободительной армии Китая выполнили практические артиллерийские стрельбы по морской цели, по воздушной цели, также произведена отработка борьбы с БПЛА и безэкипажными катерами, все цели успешно поражены, произведена отработка элементов совместного маневрирования. Мероприятие выполнено успешно», - рассказал капитан 3 ранга, заместитель командира корвета «Громкий» по военно-политической работе Данил Динмухаметов.

Кадры совместных стрельб российских и китайских кораблей буквально взорвали мировое информационное пространство. Западные СМИ увидели в таком военном тандеме прямую угрозу американскому доминированию. И это, пожалуй, тот редкий случай, когда западная пресса во многом права.

«Россия и Китай начинают совместные военные учения, бросая вызов коалиции во главе с США», - пишет Voice of America (США). «Москва и Пекин бросают вызов мировом порядку во главе с Вашингтоном», - пишет France 24 (Франция). «Путин проводит морские учение вместе с Китаем, чтобы ослабить влияние США в Тихом океане», - пишет Reuters (Великобритания).

Повышение боеспособности Военно-морского флота для России скорее ответная мера. В стремительно меняющемся мироустройстве США, как заявил на минувшей неделе Владимир Путин, пытаются любыми средствами сохранить свое влияние. Соединенные Штаты уже открыто заявляют о планах по развертыванию в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон намеренно провоцирует гонку вооружений, толкая мир к третьей мировой войне.

«Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование, с этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР. Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников, формируют предпосылки для опасной кризисной ситуации в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - заявил Путин.

США намеренно создают очаг напряженности и вокруг Тайваня, отправляя на опасные провокации своих европейских подчиненных. В минувшую пятницу два германских боевых корабля прошли через Тайваньский пролив, который Китай считает своей территорией. Такие действия Запада, по мнению командования КНР, повышает риски безопасности. И отработка совместных действий российских и китайских моряков в рамках учений «Океан-2024», должна для США и сателлитов, стать серьезным предостережением.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов