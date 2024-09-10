Корабли Балтийского флота вышли в море на учения «Океан-2024»

Более 30 кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения практических задач стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024».

Запланирована отработка задач противолодочной и противовоздушной обороны, противоминного обеспечения. Экипажи выполнят стрельбы по целям, находящимся на различных высотах и удалении от кораблей. Боевые упражнения выполнят с применением артиллерийских установок. Мишени будут имитировать морские и воздушные цели, уточнили в оборонном ведомстве.

В море действуют большие десантные корабли, корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, подводные лодки, а также различные суда вспомогательного флота.

Ранее сообщалось, что боевые корабли Каспийской флотилии вышли в море, экипажи отработают уничтожение надводных и воздушных целей.

Учения «Океан-2024» стартовали сегодня и продлятся до 16 сентября. Мероприятия пройдут в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. Руководит учениями главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.