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Боец «Медуза» рассказал, почему считает свою профессию лучшей в мире

Военнослужащий поделился условиями работы в Вооруженных силах Российской Федерации.
Роман Закурдаев Услада Дубинина 2024-09-15 10:11:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащий ВС РФ рассказал «Звезде», что считает свою работу лучшей в мире. По его мнению, Вооруженные силы Российской Федерации обеспечивают бойцов всем необходимым. 

«Это самая лучшая работа в мире… Кормят, одевают, все делают. Задачи выполняются, наступление идет, противник бежит, зарплату платят. Чему тут не радоваться?», - рассказал военнослужащий с позывным «Медуза».

Командир медицинского отделения штурмового отряда группировки войск «Центр» находится на передовой два года. Во время штурма населенного пункта Мемрик боец получил ранение от FPV-дрона. После восстановления вернулся в зону проведения боев по своему желанию.

Боец с позывным «Медуза» вытащил на себе с поля боя более сотни раненых. С помощью техники удалось спасти еще больше раненых солдат, уточнил военный.

Ранее российские десантники показали «Звезде» подземный комплекс в Херсонской области для отдыха в свободное время. В комплексе расположены жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, комната бытового обслуживания и медицинский пункт.

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