Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Мемрик на территории ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении.

Как утверждают в оборонном ведомстве, в зоне ответственности группировки «Центр» суточные потери украинской стороны составили до 560 человек. Помимо живой силы, враг лишился четырех бронемашин, трех автомобилей, САУ «Акация» и нескольких буксируемых орудий - «Мста-Б», Д-20, четырех Д-30.

В сводке Минобороны о проведении специальной военной операции также сказано, что силы ПВО в течение суток уничтожили две французские корректируемые авиабомбы Hammer, четыре реактивных снаряда, выпущенных с помощь американской РСЗО HIMARS, и 45 дронов ВСУ.

Накануне ведомство сообщило об освобождении Новогродовки в ДНР. Населенный пункт удалось взять под контроль благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.