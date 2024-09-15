Бойцы показали подземный комплекс для отдыха в Херсонской области

Российские десантники из группировки войск «Днепр» построили и оборудовали в Херсонской области уникальный подземный комплекс со всем необходимым, чтобы бойцы могли восстановить физические и душевные силы. Он предназначен для военнослужащих, вышедших в район восстановления боеспособности.

Комплекс расположен на значительном удалении от линии боевого соприкосновения и заглублен на несколько метров, а сверху тщательно замаскирован, что не позволяет средствам воздушной разведки противника его обнаружить. Основным приоритетом при постройке комплекса была безопасность личного состава и защита от артиллерийских снарядов, сбросов с коптеров и ударов FPV-дронов. Все подземные помещения для проживания личного состава, укрыты специальными железобетонными плитами, сверху которых сделана земляная насыпь и тщательно замаскирована.

Комплекс включает в себя жилые помещения, кухню, столовую, баню, спортивный зал, прачечную, сушилку, комнату бытового обслуживания и медицинский пункт. В столовой могут есть одновременно несколько военнослужащих. В жилых помещениях личный состав размещается по пять-шесть человек. Помещения оборудованы дизельными обогревателями, которые бойцы используют зимой, а также электричеством и системой центрального оповещения.

В спортивном зале десантники могут позаниматься и поддержать форму, а также усовершенствовать навыки рукопашного боя. Занятия проводят военнослужащие с опытом работы тренером.

Если у кого-то возникают проблемы со здоровьем, боец может обратиться в медпункт. Там ему окажут квалифицированную медицинскую помощь.

Общая протяженность переходов подземного комплекса составляет не один десяток километров на глубине в несколько метров, что позволяет надежно защитить личный состав от огневого воздействия противника.

Ранее танкисты группировки войск «Запад» отточили мастерство на полигоне. В рамках тренировки они ударили по условному противнику из Т-80БВ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.