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У Секретной службы США выявили просчеты, приведшие к покушению на Трампа

По результатам внутренней проверки стало известно, что у сотрудников были проблемы со связью на митинге 13 июля.
Глеб Владовский 2024-09-14 06:43:29
© Фото: Hu Yousong XinHua, Global Look Press

Сотрудники Секретной службы допустили просчеты, которые привели 13 июля к покушению на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Washington Post.

Согласно результатам внутренней проверки, в ходе проведения митинга отсутствовала техническая возможность получать уведомления о потенциальных угрозах в режиме реального времени. Кроме того, полицейские не сообщили по радиосвязи о подозрительном человеке на мероприятии, направив его фотографию лишь одному сотруднику, как того требовала инструкция.

Кроме того, Секретная служба не имела доступа к каналам связи местных правоохранителей. Также на этапе подготовки в ведомстве обсуждалась возможность разместить в месте проведения митинга флаги и другие объекты, чтобы ограничить обзор с крыши здания, откуда велась стрельба. Однако этого не сделали.

Напомним, что 13 июля на Трампа, во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании, было совершено покушение. Стрелок был ликвидирован в тот же день, им оказался 20-летний житель штата Томас Мэттью Крукс.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Секретная служба США #покушение на Трампа
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