У Секретной службы США выявили просчеты, приведшие к покушению на Трампа

Сотрудники Секретной службы допустили просчеты, которые привели 13 июля к покушению на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Washington Post.

Согласно результатам внутренней проверки, в ходе проведения митинга отсутствовала техническая возможность получать уведомления о потенциальных угрозах в режиме реального времени. Кроме того, полицейские не сообщили по радиосвязи о подозрительном человеке на мероприятии, направив его фотографию лишь одному сотруднику, как того требовала инструкция.

Кроме того, Секретная служба не имела доступа к каналам связи местных правоохранителей. Также на этапе подготовки в ведомстве обсуждалась возможность разместить в месте проведения митинга флаги и другие объекты, чтобы ограничить обзор с крыши здания, откуда велась стрельба. Однако этого не сделали.

Напомним, что 13 июля на Трампа, во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании, было совершено покушение. Стрелок был ликвидирован в тот же день, им оказался 20-летний житель штата Томас Мэттью Крукс.