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Байден потерялся и начал спрашивать, как пройти к Белому дому

Около Белого дома американский президент Байден начал спрашивать, как ему вернуться в здание.
Дарина Криц 2024-09-14 06:30:06
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Действующий американский президент Джо Байден в очередной раз потерялся в пространстве. В этот раз прямо у Белого дома.

Дав интервью на площадке перед зданием, он начал спрашивать обратную дорогу. Об этом пишет «360» со ссылкой на пресс-службу американской администрации.

«Мне в ту сторону или в эту? Хорошо. Всем спасибо. Хорошего дня!», - пожелал Байден.

Американский лидер не впервые теряется в общественных местах, так, что его помощникам приходится за ним бежать или направлять в нужную сторону.

В июле 2022 года он потерялся на ковровой дорожке во время встречи с палестинским президентом Махмудом Аббасом в Вифлееме, на Ближнем Востоке. Аббас остановился напротив военного оркестра. Байден растерялся, повернулся к музыкантам и застыл на месте. Тогда палестинский коллега дотронулся его руки и указал ему направление.

Годом позднее, 21 июля, президент США заблудился на сцене в Филадельфии после выступления. Обратившись к одному из помощников жестом, Джо Байден вдруг замер на несколько секунд и, получив указания сотрудника, развернулся в другую сторону.

#в стране и мире #сша #Белый дом #Джо Байден #заблудился #потерялся
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