Байден потерялся и начал спрашивать, как пройти к Белому дому

Действующий американский президент Джо Байден в очередной раз потерялся в пространстве. В этот раз прямо у Белого дома.

Дав интервью на площадке перед зданием, он начал спрашивать обратную дорогу. Об этом пишет «360» со ссылкой на пресс-службу американской администрации.

«Мне в ту сторону или в эту? Хорошо. Всем спасибо. Хорошего дня!», - пожелал Байден.

Американский лидер не впервые теряется в общественных местах, так, что его помощникам приходится за ним бежать или направлять в нужную сторону.

В июле 2022 года он потерялся на ковровой дорожке во время встречи с палестинским президентом Махмудом Аббасом в Вифлееме, на Ближнем Востоке. Аббас остановился напротив военного оркестра. Байден растерялся, повернулся к музыкантам и застыл на месте. Тогда палестинский коллега дотронулся его руки и указал ему направление.

Годом позднее, 21 июля, президент США заблудился на сцене в Филадельфии после выступления. Обратившись к одному из помощников жестом, Джо Байден вдруг замер на несколько секунд и, получив указания сотрудника, развернулся в другую сторону.