В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден заблудился на сцене после выступления в Филадельфии

Вероника Волосунова
06:47 21.07.2023
Американский президент Джо Байден после выступления в Филадельфии повернулся к одному из помощников и показал ему жесты, чтобы он помог ему спуститься.
© Видео: YouTube, GOP War Room © Фото: Saquan Stimpson - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
Читайте нас на:

Президент США Джо Байден не смог без посторонней помощи уйти со сцены после выступления в Филадельфии. Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал GOP War Room.

На кадры попал момент, как американский президент после завершения речи поблагодарил аудиторию, затем обратился к одному из помощников при помощи жестов. После Джо Байден резко остановился на несколько секунд и, только получив указания сотрудника, развернулся в другую сторону,

Ранее Байден в Хельсинки в шутку покусал за спину маленькую девочку и испугал ее. Ребенок отвернулся и прижался к матери. 

Экс-президент США Дональд Трамп назвал Байдена не способным управлять страной в «самое опасное время в истории». Умными людьми, которые по праву занимают свой пост, Трамп назвал президента Франции Эмманюэля Макрона и российского лидера Владимира Путина.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:29 В стране и мире
Ночью в Одессе прогремело несколько взрывов
04:11 В стране и мире
Глава ЦРУ Бернс заявил, что в США знали заранее о мятеже Пригожина
00:40 В стране и мире
Крымский мост временно закрыли из-за воздушной тревоги
00:33 В стране и мире
Путин поручил обеспечить занятость членов семей военнослужащих в Арктике
23:25 В стране и мире
Видео
Погода помешала Путину посетить Североморск
Популярное
Видео
Погода помешала Путину посетить Североморск
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Видео
Путин рассказал, как «ругался» с главой Минтранса Савельевым из-за западных самолетов
Видео
В МО РФ сообщили об ударе возмездия по объектам в районе Одессы
Видео
Большой десантный корабль ВМФ РФ возобновил работу на Керченской переправе
Daily Mail: Джокович заплатит $8 тысяч за «злоупотребление ракеткой» в финале Уимблдона
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.