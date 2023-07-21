Байден заблудился на сцене после выступления в Филадельфии
Президент США Джо Байден не смог без посторонней помощи уйти со сцены после выступления в Филадельфии. Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал GOP War Room.
На кадры попал момент, как американский президент после завершения речи поблагодарил аудиторию, затем обратился к одному из помощников при помощи жестов. После Джо Байден резко остановился на несколько секунд и, только получив указания сотрудника, развернулся в другую сторону,
Ранее Байден в Хельсинки в шутку покусал за спину маленькую девочку и испугал ее. Ребенок отвернулся и прижался к матери.
Экс-президент США Дональд Трамп назвал Байдена не способным управлять страной в «самое опасное время в истории». Умными людьми, которые по праву занимают свой пост, Трамп назвал президента Франции Эмманюэля Макрона и российского лидера Владимира Путина.