Байден потерялся на ковровой дорожке во время встречи с Аббасом

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Президент США Джо Байден в ходе встречи с палестинским коллегой Махмудом Аббасом в Вифлееме в очередной раз удивил публику своим поведением. Американский лидер на красной ковровой дорожке растерялся, когда Аббас остановился напротив военного оркестра.

Затем он повернулся к музыкантам и оставался на месте, пока палестинский президент не дотронулся до его руки, указав направление. Некоторые пользователи Сети отметили, что походка Байдена напоминает движения робота, также некоторые посчитали странным тот факт, что во время ходьбы его руки практически не двигаются и остаются на месте.

Следует отметить, что 79-летний лидер Штатов далеко не в первый раз привлекает внимание прессы и соцсетей. Так, во время мероприятия в Белом доме из-за прибытия Барака Обамы Байден остался без внимания и бродил по залу в одиночестве.

А в конце апреля президент США в ходе выступления в Сиэтле, завершая свою речь, пожал руку пустоте. Некоторые пользователи Сети пошутили, что президент прикоснулся к невидимому другу.