МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США не сообщили о решении снять ограничения на удары вглубь РФ

При этом Байден и Стармер подчеркнули решимость в поддержке Украины.
Глеб Владовский 2024-09-14 11:25:24
© Фото: Sgt. John Schoebel, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании в совместном заявлении не упомянули снятие ограничений на удары ВСУ вглубь России. Текст обращения опубликован на сайте Белого дома.

«Лидеры провели углубленную беседу по ряду вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес. Они подтвердили свою неизменную поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Великобритания и США не позволят Украине использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России.

В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что заявление президента РФ Владимира Путина касательно решения об ударах по России четкое и не имеет и не имеет двойных прочтений.

#в стране и мире #Украина #сша #Великобритания #дальнобойное оружие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 