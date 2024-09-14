В США не сообщили о решении снять ограничения на удары вглубь РФ

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании в совместном заявлении не упомянули снятие ограничений на удары ВСУ вглубь России. Текст обращения опубликован на сайте Белого дома.

«Лидеры провели углубленную беседу по ряду вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес. Они подтвердили свою неизменную поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Великобритания и США не позволят Украине использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России.

В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что заявление президента РФ Владимира Путина касательно решения об ударах по России четкое и не имеет и не имеет двойных прочтений.