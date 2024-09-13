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ITV раскрыло план Лондона и Вашингтона по нанесению ударов вглубь РФ

Ранее сообщалось, что снятие ограничений на удары вглубь России не решит проблем ВСУ.
Глеб Владовский 2024-09-13 11:00:03
© Фото: dpa, Globallookpress

Великобритания и США не позволят Украине использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России. Об этом сообщил телеканал ITV.

Отмечается, что британский премьер Кир Стармер заявлял, что Россия якобы незаконно вторглась на Украину. Но при этом он подчеркнул, что «не стремится к конфликту с Россией».

«Он дал понять, что в пятницу во время встречи с президентом Байденом в Белом доме не будет дано разрешение на размещение Украиной западных ракет для уничтожения авиационных и ракетных баз на территории России», - говорится в материале.

Ранее ряд американских чиновников в беседе с WSJ заявили, что снятие ограничений на использование дальнобойного оружия не решит проблем ВСУ.

#в стране и мире #сша #ВСУ #Великобритания
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