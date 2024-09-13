Песков: заявление Путина о последствиях ударов вглубь РФ дошло до адресатов

Заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов вглубь России дошло до адресатов. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

«Оно предельно четкое, однозначное и не допускает каких-либо двойных прочтений. У нас нет сомнений, что оно достигло своих адресатов», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, что 12 сентября российский лидер подчеркнул, что в случае если Киеву разрешат бить вглубь территории РФ западным дальнобойным оружием, то текущий конфликт станет прямым участием стран НАТО в конфликте на Украине. По его словам, украинские боевики и так наносят удары с помощью БПЛА и других средств.

Ранее сообщалось, что телеканал ITV раскрыл план Лондона и Вашингтона по нанесению ударов вглубь РФ.