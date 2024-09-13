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Свидетели подтвердили причастность Вовк к убийству Дугиной

Вовк и Цыганенко обвиняются в убийстве журналистки Дарьи Дугиной.
Услада Дубинина 2024-09-13 12:49:49
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости

Представленные суду материалы, в числе которых показания свидетелей, обосновывают подозрения следствия в причастности украинки Натальи Вовк к убийству политолога Дарьи Дугиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

«Представленные суду материалы свидетельствуют об обоснованности подозрений органов предварительного расследования в причастности Н.П. Вовк к совершению инкриминируемого ей преступления», - написано в решении суда. 

К документам, свидетельствующим об обоснованности, относятся показания свидетелей и потерпевшего, протоколы опознания, материалы и результаты оперативно-разыскной деятельности. Свидетели также подтвердили причастность Богдана Цыганенко к убийству журналистки.

Напомним, что 20 августа 2022 года Дарья Дугина погибла во время движения на машине в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа Подмосковья. По версии следствия, Вовк и Цыганенко причастны к взрыву автомобиля журналистки. Фигуранты уголовного дела объявлены в международный розыск.

#в стране и мире #взрыв #следствие #Наталья Вовк #богдан цыганенко
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