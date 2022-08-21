Опубликованы кадры с места подрыва машины с Дарьей Дугиной

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Звезда» публикует кадры с места, где произошло предположительное покушение, унесшее жизнь Дарьи Дугиной. Как видно по видео, на месте трагедии находятся сотрудники правоохранительных служб, а движение транспорта на участке ограничено.

Ранее в прессе сообщалось, что дочь российского общественного деятеля Александра Дугина погибла в результате подрыва автомобиля. В транспортном средстве якобы должен был находиться и сам ученый, однако по непредвиденным обстоятельствам задержался и не поехал с Дарьей.

Смерть девушки подтвердили соратники Дугина. Инцидент произошел на Можайском шоссе вблизи поселка Большие Вяземы. По одной из версий, за преступлением могли стоять украинские террористы.