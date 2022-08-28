Пример киевского терроризма: что известно о резонансном убийстве Дарьи Дугиной

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ФСБ по горячим следам на этой неделе раскрыла громкое и резонансное преступление - убийство Дарьи Дугиной. Журналиста и дочери философа и общественного деятеля Александра Дугина. Ее автомобиль был взорван в субботу, 20 августа, в Подмосковье, когда Дарья вместе с отцом возвращалась с литературно-музыкального фестиваля.

То, что это был именно теракт, никаких сомнений не было с самого начала. И о том, что к убийству Дугиной могут быть причастны украинские спецслужбы, заговорили тоже почти сразу. Дарья была политическим обозревателем, активно поддерживала спецоперацию на Украине, много говорила о будущем русского мира.

Александр Дугин - давний враг западной цивилизации. Он часто говорил, что в будущем появится новая евразийская сверхдержава, и Россия должна будет интегрировать бывшие советские республики в новый Союз. А нынешняя спецоперация - это желание России защитить свой русский мир от англосаксонской и франко-германской культур. За такие речи сейчас, в разгар информационной войны, когда слово становится страшнее оружия, на Западе не похвалят. Ну а украинские гауляйтеры тут как тут.

Но, даже понимая все это, вскрывшиеся подробности теракта ужасают. Исполнитель преступления, по словам ФСБ, женщина с ребенком, гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с 12-летней девочкой она прибыла в Россию, сняла квартиру в доме, где жила Дугина, и больше месяца следила за ней. В день убийства она была на фестивале «Традиция», и там Вовк, возможно, даже используя своего ребенка, установила бомбу в машину Дугиной, а потом совершила управляемый подрыв. После этого женщина бежала в Эстонию.

И это тоже из американских методичек по цветным революциям - привлекать к преступлениям и провокациям женщин и детей. Впервые метод опробовали еще в Чехословакии в 1968 году, когда под советские танки пускали коляски с детьми из детских домов. А во время Евромайдана жители Львова устраивали так называемый «Евромайдан младенцев». Притаскивали на митинги совсем маленьких детей и даже грудничков в колясках.

Какие еще подробности резонансного убийства политолога и журналистки Дарьи Дугиной известны на данный момент - в сюжете Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».