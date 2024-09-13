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Боец Рамзай рассказал, как благодаря сну спас замурованную женщину в Волновахе

По зову сердца военнослужащий вернулся в зачищенный город, где женщина уже несколько дней провела в замурованном подвале.
Алексей Курильченко 2024-09-13 12:34:08
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащий Давид Губаев с позывным Рамзай рассказал о том, как спас женщину, которая оказалась замурована в подвале своего дома после обстрела ВСУ в Волновахе. Это произошло в самом начале специальной военной операции в 2022 году - бойцы приехали в город, где взяли в плен нескольких боевиков. После этого Давиду приснился сон, где он увидел тот самый дом, где была замурована женщина. Она провела под завалами шесть дней - с 13 по 19 марта.

«Дом был разрушен полностью. Рядом была маленькая собачка, очень громко лаяла. Я прошелся вокруг дома, никого нет. Мы сели в машину и уехали. И во сне я увидел этот дом - как будто я шел по нему. Я своему другу сказал - поехали туда. Какие-то необъяснимые чувства - сердце подсказывало, что надо туда ехать», - рассказал Давид.

Сослуживцы с пониманием отнеслись к просьбе Давида, несмотря на странную историю о сне. Военнослужащие в зоне СВО иногда воспринимают такие знамения как боевые задачи. В итоге с Рамзаем в Волоноваху поехали еще три бойца.

«Я зашел в тот дом - как и раньше заходил. Собаки не было. Обошел дом и развернулся - не знаю почему. И слышу: "Помогите". Я думал, что послышалось. Там была вытяжная труба из подвала. Оттуда голос: "Я Наталья, не могу выбраться". Мы сразу вызвали МЧС, завал расчистили и вытащили ее», - рассказал Давид.

Все время, что Наталья провела в подвале, она записывала свои мысли на бумажку. После того как российские бойцы ее спасли, она дополнила свой импровизированный дневник, написав, что ее спасли, и вручила эту записку Давиду. С этих пор боец всегда носит ее с собой.

Напомним, что Волноваха освобождена российскими войсками 11 марта 2022 года. Несмотря на это, украинские боевики продолжают обстреливать город, угрожая жизни мирных людей.

Полное интервью с Давидом Губаевым смотрите в новом выпуске программы «Ищу своих» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.

#спасение #завалы #наш эксклюзив #волноваха #ищу своих
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