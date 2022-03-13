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Город после сражения: как Волноваха пережила бои с украинскими националистами

Олег Лавров
07:06 13.03.2022
В населенном пункте не осталось уцелевших домов, а местные жители несколько недель скрывались в подвалах и погребах.
Город после сражения: как Волноваха пережила бои с украинскими националистами
© Фото: ТРК "Звезда"
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В ДНР от ВСУ освобождены 85 населенных пунктов. Об этом сообщают власти республики. Люди, которые все эти дни прятались в подвалах, начинают покидать убежища. Им доставляют гуманитарную помощь. На всей освобожденной территории теперь предстоит большая работа по разминированию.

Волноваха под контролем ДНР. В частном секторе при въезде нет ни одного целого дома. Все стекла выбиты, в стенах отверстия от снарядов. Бои между националистами и войсками ДНР шли две недели. Поняв, что Волноваху им не удержать националисты открыли огонь по жилым домам.

«Четвертый этаж дырка - первый выстрел туда был. Это еще до ДНР. Это они сами стреляли, бандеровцы и стреляли. Я лично свидетель», - рассказал местный житель.

На протяжении двух недель люди жили в подвалах с крысами. Света не было, отопления тоже. Ночами температура опускается до -12. По 20-30 человек они ютилось в маленьких комнатушках. Многие с детьми.

«Мы тут все гурьбой над иконкой повисли и молились», - признаются люди.

Им не верится, что этот ад закончился. Можно выйти на свежий воздух, погреться у костра и не бояться, что в любой момент может прилететь осколок или пуля. 

«Как начали бабахать - плиты у дома начали аж подниматься. Я думала все упадет и нас никогда не найдут», - вспомнила пожилая местная жительница.

В соседней квартире националисты устроили штаб. Вели маргинальный образ жизни, строили наполеоновские планы под воздействием запрещенных веществ. После взятия Волновахи наступление сил ДНР уверенно развиваться на северо-запад от города. Сейчас под контролем Народной милиции 85 населенных пунктов.

Материал подготовили: Олег Лавров и Михаил Долгов

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