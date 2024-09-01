Не разделяющие ценности Запада смогут въехать в РФ по упрощенной схеме

В России вступил в силу указ президента Владимира Путина об упрощенном въезде и пребывания для иностранцев из некоторых государств. Речь идет о выходцах из недружественных стран, но которые не согласны с неолиберальной политикой и современными западными ценностями, идущими вразрез с духовно-нравственными традициями, которых придерживается Россия.

Как сообщило МВД, такой категории иностранных граждан, пожелавшим переехать в РФ, будут выдавать трехмесячные однократные обыкновенные частные визы на основании решения руководителя российского дипломатического представительства или консульского учреждения.

«Указ устанавливает упрощенный режим въезда в РФ и пребывания (проживания) на ее территории для иностранных граждан, изъявивших желание переехать в РФ из иностранных государств их гражданской принадлежности или постоянного проживания по мотивам непринятия реализуемой этими государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям», - заявили в пресс-службе министерства.

Получившие РВП такие иностранцы смогут осуществлять трудовую деятельность без разрешительных документов, добавили в МВД.

Напомним, 19 августа Владимир Путин своим указом утвердил возможность иностранцам переехать в РФ, если они не согласны с проводимой их странами политикой. Уточняется, что речь идет о государствах из списка недружественных России. Им не нужно подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ законодательства.

Сутками ранее МВД сообщило, что более 400 иностранцев уже получили в российском государстве разрешение на временное пребывание. Большая часть из них - это выходцы из Германии и прибалтийских стран.