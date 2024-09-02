Экипаж Су-34 поразил бомбами ФАБ-500 позиции ВСУ в Курской области

Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил России в ночное время суток нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны, показав фрагмент боевой работы пилотов.

В российском оборонном ведомстве отметили, что удар наносился по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

После того, как пилоты получили от разведки подтверждение об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной техники украинских боевиков, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее в Кремле заявили, что российские войска уже проводят ответные действия против ВСУ, которые вторглись в Курскую область, и продолжат это делать.

До этого технику ВСУ поразили российские экипажи Ка-52М. «Аллигаторы» ударили по целям авиаракетами, затем выполнили противоракетный маневр и вернулись на площадку вылета.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.